Juventus-Napoli niente rinvio, la Supercoppa Inter-Juve dovrebbe giocarsi il 12 gennaio

La gara di campionato si giocherebbe regolarmente il 6 gennaio. Non c’è ancora l’ufficialità. Per il Napoli è una brutta notizia a causa della Coppa d’Africa

Juventus-Napoli niente rinvio. Non dovrebbe esserci rinvio per Juventus-Napoli in programma il 6 gennaio quando il Napoli sarà costretto a giocare senza Osimhen Koulibaly Anguissa e probabilmente Ounas, tutti impegnati in Coppa d’Africa. In un primo momento sembrava che la partita di campionato dovesse essere rinviata a febbraio.

La Supercoppa tra Inter-Juventus dovrebbe giocarsi a San Siro ma il 12 gennaio anziché il 5 come previsto in un primo momento. In quel caso Juventus-Napoli sarebbe stata rinviata.

Non c’è nulla di ufficiale. In un primo momento sembrava che la Supercoppa si sarebbe disputata a Riyad ma gli Emirati non hanno esercitato l’opzione. Giocando il 12 gennaio non ci sarebbero partite di campionato da spostare.