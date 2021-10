La Figc non ne può più di Lotito: «Basta, la sua colpevolezza è accertata»

All’Ansa: “E’ passata in giudicato, non ci sono regole fatte su misura, è lo stesso Lotito a personalizzare per distogliere l’attenzione dalle sue responsabilità”

La lettera di diffida di Lotito alla Federcalcio per chiedere il suo immediato reintegro è stata recepita “con stupore” dalla Figc. Che risponde al presidente della Lazio, sempre all’Ansa, cambiando tono:

“Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata“, dice una fonte che l’Ansa definisce “qualificata”.

La Corte Federale si pronuncerà di nuovo il 19 ottobre, ma intanto la Figc rispedisce al mittente l’accusa

“La sua colpevolezza è passata in giudicato, non ci sono regole fatte su misura, le regole valgono per tutti e si devono rispettare; non c’è alcun personalismo, al contrario è lo stesso Lotito a personalizzare per distogliere l’attenzione dalle sue responsabilità”.