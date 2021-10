Klopp: «Il Newcastle all’Arabia Saudita è come la Superlega, ma per una sola squadra»

“Ora hanno i soldi per sbagliare e correggersi. Il Newcastle si è garantito un ruolo dominante nel calcio per i prossimi 20 o 30 anni”

Come la Superlega, ma per una sola squadra. Per Jürgen Klopp il Newcastle, ora che è di proprietà dell’Arabia Saudita diventa una “super-squadra”, “solo che stavolta nessuno dice niente”.

Qualcosa lo dice allora lui, l’allenatore del Liverpool: “E’ praticamente la stessa cosa. La pensiamo tutti allo stesso modo. Pochi mesi fa abbiamo avuto un grosso problema – l’intero mondo del calcio – con 12 club che cercavano di costruire una superlega. Questo è il tentativo di creare una super squadra. È più o meno lo stesso. Posti garantiti in Champions League, per qualche qualche anno“.

“Il denaro non può comprare tutto, ma nel tempo hanno abbastanza soldi per prendere decisioni sbagliate e poi corrette, e quindi alla fine arriveranno dove vogliono. E’ il terzo club ora di proprietà di uno Stato, ed è quello con cui tutti devono fare i conti. Il Newcastle si è garantito un ruolo dominante nel mondo per i prossimi 20 o 30 anni“.