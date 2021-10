Inzaghi: «Abbiamo vinto con l’aiuto di tutti, sia i titolari che i subentrati»

A Sky: «Milan e Napoli? Sono due partite importantissime, ma prima abbiamo quella di Champions, forse più importante».

Si sono visti abbracci ed esultanze, qualcosa nella mentalità è cambiato?

«Non era una partita semplice, l’Udinese è una squadra fisica che ha impensierito tutti. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo vinto meritatamente una partita che abbiamo preparato in pochissimo tempo, con l’aiuto di tuti, dobbiamo continuare così, due vittorie consecutive senza prendere gol».

Stavi pensando di togliere Correa prima dei gol?

«No, nel primo tempo ha provato sempre la giocata, aprendo la profondità, è normale che si può sbagliare qualche giocata e qualche scelta, per noi è un giocatore importantissimo».

Con Lazio e Juve avevi in mano la partita, poi ti è sfuggita.

«A volte le partite sono frutto anche di episodi, come è successo con la Juve e quel rigore al 90′. Abbiamo sbagliato un rigore anche contro l’Atalanta, non dobbiamo guardare indietro, ora ci godiamo questa vittoria e prepariamo quella di mercoledì in Champions, dovremo essere bravi a recuperare dal punto di vista fisico e mentale».

Le prossime settimane avrete il Napoli e il derby.

«Sono due partite importantissime, ma prima abbiamo quella di Champions, forse più importante, dovremo essere bravi e ragionare di partita in partita. Abbiamo davanti due squadre impeccabili, con il record dei punti in Serie A, per noi è uno stimolo in più».

Siete tornati a non prendere gol. Siete tornati ad essere compatti.

«Abbiamo rischiato quasi nulla, come mercoledì ad Empoli. Abbiamo dei difensori molto forti ma non dipende solo da loro, è tutta la squadra che deve avere il suo equilibrio. Siamo il miglior attacco ma dobbiamo diventare anche la miglior difesa, possiamo farlo.».

Quali difficoltà riserva lo Sheriff?

«A livello logistico il viaggio non è semplice, è una squadra che ha battuto Real e Shakhtar, crea difficoltà e ce ne ha create a San Siro. Siamo stati bravi a batterli ora dobbiamo andare lì e fare una partita da Inter».

C’è stato il rinnovo di Lautaro, messaggio rassicurante anche per lei?

«Ho la fortuna di avere una società forte alle spalle che mi aiuta in tutto, normale che il rinnovo è importantissimo, adesso aspettiamo quelli di Barella e Brozovic. Marotta e Ausilio sono sempre con me, quotidianamente, e cercano di aiutarmi per far sì che le cose vadano nella direzione che ci auguriamo tutti. Quando c’è una società forte alle spalle le cose sono più semplici».