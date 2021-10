Il Sole 24 Ore: il governo cinese studia il debito Suning, l’Inter nel mirino

Il gruppo della famiglia Zhang è esposto per 2,6 miliardi di dollari verso Evergrande. La Cina potrebbe chiedere un intervento deciso

Il debito Suning e la crisi dell’Inter. Il Sole 24 Ore fa il punto sulla complessa situazione finanziaria dell’Inter. Scrive che starebbero al lavoro

le banche cinesi in stretta sintonia con il Governo di Pechino, in modo da ristrutturare il debito del gruppo, che in Italia è proprietario dell’Inter.

Il gruppo della famiglia Zhang è infatti esposto per 2,6 miliardi di dollari verso Evergrande, il gruppo immobiliare sul quale pende il rischio di fallimento.