Il Milan ha rischiato contro un Bologna in nove. Ibrahimovic ha segnato in entrambe le porte

La squadra di Pioli si è distratta e si è fatta rimontare due gol. Poi, la vittoria. Per ora è primo. Le due espulsioni hanno pesato. Per Ibrahimovic un gol e un autogol

Il Milan ha vinto a Bologna 4-2 ed è tornato in testa alla classifica con un punto sul Napoli che giocherà alle 18 a Roma contro la Roma.

È successo di tutto a Bologna, in una serata che sembrava una pura formalità per il Milan. Milan che ha chiuso il primo tempo sul 2-0 e con un uomo in più per l’espulsione (dubbia) di Soumaoro al 20esimo sul risultato di 0-1 (gol di Leao con deviazione di Medel). La squadra di Pioli ha poi raddoppiato con Calabria. L’allenatore era così certo di aver vinto che ha deciso di fare due cambi all’intervallo: fuori Tonali per Bakayoko, fuori Castillejo per Selemaekers.

Succede quello che nessuno si aspetta e che forse solo Mihajlovic ha il coraggio di sperare. Il Bologna pareggia. Prima, autorete di Ibrahimovic su calcio d’angolo: il pallone supera Bakayoko e poi schizza sulla testa di Zlatan e poi un contropiede perfetto in tre tocchi e l’ultimo è di Musa Barrow. Sono passati appena sette minuti dall’inizio della ripresa. Maldini in tribuna è impietrito.

Ma al 58esimo il Bologna è rimasto in nove. Espulso anche Soriano per un piede a martello. Il Milan soffre. Soffre molto.

In una serata folle, è successo anche che Bakayoko è andato sul fondo (ed è una notizia), cross all’indietro, deviato, e Bennacer ha tirato dal cilindro un signor tiro al volo di sinistro. La partita è finita qui. Giusto il tempo di vedere segnare pure il quarantenne Ibrahimovic, stavolta nella porta avversaria, con un destro nell’angolino basso.