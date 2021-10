I tifosi della Fiorentina insultano Vlahovic: “sei un gobbo di merda” – (VIDEO)

La rabbia a Venezia dopo la sconfitta per 1-0. I giocatori erano andati a salutare i tifosi dopo la sconfitta. Vlahovic non rinnoverà e potrebbe andare alla Juventus

Vlahovic è sempre più un caso per la Fiorentina. Ieri sera a Venezia è esplosa la rabbia dei tifosi viola per il mancato gol. Al termine di Venezia-Fiorentina attimi di tensione tra i sostenitori viola e i giocatori di Italiano che erano andati a ringraziare per il sostegno. Dei 750 accorsi al “Penzo”, una piccola parte ha cominciato a rivolgere a Dusan Vlahovic epiteti poco lusinghieri (“sei un gobbo di merda”, con evidenti riferimenti al possibile passaggio alla Juventus), dovuti all’annuncio del mancato rinnovo e le dure dichiarazioni del presidente Rocco Commisso rilasciate al sito ufficiale viola.