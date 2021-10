Guidolin: «Il Napoli è forte perché può fare qualsiasi tipo di gioco»

Alla Gazzetta: «Ha elementi duttili in grado di palleggiare, rallentare o accelerare la manovra, pressare alto e andare via con triangoli veloci nello stretto»

In occasione di Roma-Napoli, la Gazzetta dello Sport intervista l’ex allenatore Francesco Guidolin.

«I giallorossi non devono avere timori, possono giocarsela alla pari col Napoli. È una squadra, quella di Mou, che ha un grande equilibrio. E poi c’è un quartetto offensivo di notevole qualità. Sono loro con i movimenti e le improvvise accelerazioni a dover accendere la sfida. Sono contento che Zaniolo non si sia fatto niente di grave. Lui è devastante: nessuno ha le sue accelerazioni. Agirà dalla parte di Mario Rui e non sarà semplice controllarlo. A Mario Rui dovrà dare una mano il centrocampista di sinistra per rallentare Zaniolo».