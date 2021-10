Giuntoli: «Insigne è importante, ma non c’è solo lui. Spalletti ha saputo dosare le energie di tutti»

A Sky Sport: «Giocare dopo il Milan? Dobbiamo saperci isolare e pensare solo alla nostra gara, è il segreto delle squadre vincenti»

Nel prepartita di Napoli-Bologna, ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Ieri Spalletti ha detto che giocare dopo il Milan non dà pressioni, ma stimoli.

«Sì, dobbiamo saperci isolare e pensare solo alla nostra gara, questo è il segreto delle squadre vincenti».

A certi giocatori si fa fatica a rinunciare, come a Insigne. Stasera è in campo come sempre.

«Di importante c’è Lorenzo ma non solo lui. Il mister ha saputo dosare le energie di tutti, con i cinque cambi si riesce a gestire e giostrare per preservare le risorse».