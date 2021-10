Gazzetta: contatti Juventus-Vlahovic, il centravanti chiede 6 milioni a stagione

La Fiorentina chiede 60 milioni per il cartellino del giocatore. La Juve lo vorrebbe già a gennaio

La Juventus si sta muovendo per portare in bianconero Dusan Vlahovic, forse già a gennaio. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono stati contatti con l’entourage del calciatore della Fiorentina. Per portare a termine l’affare serve un contratto da 6 milioni a stagione. La Fiorentina chiede 60 milioni per il cartellino.

“La Juve sta dialogando con l’entourage di Dusan Vlahovic e ha capito che ci vogliono almeno 6 milioni di euro netti all’anno per conquistare il suo sì. Per ora è solo un indizio, ma permette di capire che i lavori sono in pieno corso”.

Già a settembre i dirigenti bianconeri sondarono il terreno, ma la Fiorentina chiese più di 70 milioni. Oggi che l’ipotesi rinnovo è stata scartata, le carte in tavola sono cambiate.

“Così a Torino si stanno adoperando per capire se il grande colpo può essere centrato subito o se, invece, sarà il caso di aspettare l’estate”.

La pratica non è semplice, scrive la rosea, anche per la concorrenza internazionale.

“La quotazione della società toscana continua ad essere intorno ai 60 milioni di euro”.

Il club non ha all’ordine del giorno spese folli, anche se gli serve un goleador.