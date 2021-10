Joe Barone: «Vlahovic? Ha preso la sua decisione, noi ci stiamo guardando intorno»

Poco prima di Lazio-Fiorentina, ai microfoni di Dazn il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Tra le altre cose ha commentato la situazione di Vlahovic. Il giocatore non rinnoverà, è noto da settimane.

«Si gestisce ogni giorno, fa parte della squadra, non siamo concentrati sul singolo giocatore ma sul gruppo. Abbiamo rapporti con tutti. Vlahovic e i suoi agenti hanno preso una decisione, noi ci stiamo preparando per il futuro della Fiorentina, ma per il gruppo. Sui dettagli e i tempi è difficile dire qualcosa. Ci sono tante partite da qui a gennaio, siamo molto attenti al mercato italiano e internazionale. Lo facciamo su tutte le posizioni, non solo per gli attaccanti».