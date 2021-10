Gasperini: “Faremo il nostro campionato anche quest’anno, ci manca precisione”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha analizzato il pareggio con la Lazio ai microfoni di Dazn.

In questo momento possiamo fare questo e lo stiamo facendo bene. Siamo stati bravi a giocare fino alla fine, il primo tempo è stato ottimo e credevo che nella ripresa avremmo potuto godere del pareggio appena fatto. Penso che possiamo fare il nostro campionato anche quest’anno.

Giochiamo sempre per vincere questo tipo di gare, il pareggio poi va bene. Abbiamo sostituzioni in attacco da poter fare, ci è mancata la precisione e il recupero del pallone che abbiamo avuto nel primo tempo. Siamo riusciti a sopperire con grande forza e voglia.

L’atteggiamento degli avversari non è stato diverso dagli altri anni, alla fine comunque abbiamo segnato due gol. Il problema è che ci stiamo mettendo spesso nella posizione di rincorrere, invece quando segni prima si aprono molti più spazi. Ci abbiamo messo troppo prima di trovare il gol. Ora abbiamo i concetti giusti e la lucidità, ma ci manca precisione rispetto all’anno scorso.

De Roon sta crescendo molto, è un giocatore duttile, in caso di necessità sa anche adattarsi e interpretare più ruoli. Scambierei volentieri la vittoria di oggi per vincere martedì contro il Manchester United, ci è capitato di non vincere in casa per un po’ ma l’importante è esprimersi con entusiasmo, poi sappiamo di doverci migliorare. Le soddisfazioni nel nostro stadio arriveranno.