Fiorentina, Commisso vuole trattenere Vlahovic fino a gennaio: «Mai alla Juve»

La Juventus sta parlando con l’entourage di Vlahovic, ma sembrerebbe che Commisso abbia giurato che non lo lascerà mai andare ai bianconeri prima di giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Commisso, dicono a New York, sarebbe pronto a investire sul mercato, fin da gennaio, puntando a giocatori di rilievo, anche se non è facile. E provare a tenere Vlahovic fino a giugno. Di sicuro, dicono – ma anche con Federico Chiesa l’intenzione iniziale era quella – Commisso non vede la Juventus nel futuro dell’attaccante serbo, anche perché non è nelle condizioni economiche per affrontare un investimento del genere, partendo da un minimo di 60 milioni, e pagarne una decina di commissioni. Al momento la frase che circola dentro il club, riguardo il destino bianconero di Vlahovic, è sintetizzabile in due parole: “assolutamente no”. “Lì” non andrà. Vedremo”.