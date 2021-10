Diventa un film la storia non detta di Quagliarella, lo stalking che lo portò via da Napoli (VIDEO)

“Quagliarella – The Untold Truth” sarà presentato il 25 ottobre. La storia di cui ancora oggi si sa poco e che lo portò via da Napoli con le stimmate del traditore

Per alcuni, forse pochi ma ben rappresentati al Napolista, la partenza di Quagliarella fu un dolore non paragonabile all’addio di Higuain. Quella partenza improvvisa, ad agosto, mentre il Napoli era in Svezia a giocarsi i preliminare di Europa League, fu una autentica lacerazione. Anni dopo, molti anni dopo, venne fuori la verità su quell’addio. Le minacce che Quagliarella stava subendo, le minacce anonime, fu vittima di uno stalker che lo perseguitò. E lo spinse ad andare via. Andò alla Juventus con le stimmate del traditore.

Esce adesso il film “Quagliarella – The Untold Truth” è stato ideato e scritto da Goffredo d’Onofrio, con la regia di Giuseppe Garau. Prodotto da Mirwan Suwarso, in collaborazione con 20 Red Lights, vede Roberto Minotti direttore della fotografia; producer del progetto Arianna Dolini, editing a cura di William Weber e Alessandro Belotti. Prodotto da Mola Tv, OTT internazionale con una ricca offerta di sport in diretta, film, serie tv e documentari.

Il film sarà presentato a Genova (dove oggi gioca Quagliarella) il 25 ottobre.

La storia dello stalking resta ancora poco raccontata.

Nel film ci sono le testimonianze di Allegri, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alessandro Del Piero, Simone Pepe.