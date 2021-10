CorSport: Massa insufficiente, manca un rigore per il Napoli e il secondo giallo ad Abraham

La Moviola gli dà 4,5. Troppi errori disciplinari e tecnici, poco chiaro il rosso a Spalletti, giusto quello per Mou, che però aveva tutti i motivi per protestare

Per il Corriere dello Sport l’arbitraggio di Massa in Roma-Napoli è stato insufficiente. Nella Moviola il voto è 4,5, a causa di

“troppi errori disciplinari e tecnici”. Non solo: Massa non si è fatto ascoltare troppo dai giocatori e ha estratto un rosso per Spalletti che “appare poco chiaro”.

Nel dettaglio, manca un rigore per il Napoli:

“Vina ricadendo colpisce Anguissa con lo scarpino sinistro che struscia il tendine d’Achille della gamba destra dell’azzurro. Massa non lo vede, ma il VAR (Di Bello) avrebbe dovuto segnalare l’OFR. E, nel caso, sarebbe arrivato il rigore”.

Mancano anche diversi cartellini gialli, innanzitutto a Vina e Zielinski, come pure a Osimhen per il brutto gesto su Mancini. Manca anche il secondo giallo per Abraham.

“Abraham (già ammonito) alza la gamba e colpisce (non volontariamente) Zielinski: ci poteva stare il 2° giallo”.

Inoltre, anche se il rosso a Mourinho è giusto, era giusta anche la protesta del tecnico, dovuta, scrive il CorSport, ad un errore di Massa:

“la trattenuta di Insigne a Zaniolo è netta (sui calzoncini)”.

Se Massa ne esce insufficiente, va poco meglio al VAR Di Bello, al quale va solo mezzo voto in più (5), ed un giudizio tranchant: “ha responsabilità grosse”.