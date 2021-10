Caso tamponi Lazio, la Procura Figc valuta il ricorso

Fonti vicine alla Procura non nascondono “sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese”.

Non si chiude ancora il caso tamponi per la Lazio, dopo la sentenza della Corte Federale d’appello arrivata oggi, che di fatto riduce la pena di Lotito a due mesi di inibizione. Il presidente della Lazio, infatti, in Appello era stato condannato a dodici mesi di inibizione (in primo grado a sette), ma adesso, secondo quanto riporta l’Ansa, la Procura federale della Figc attende le motivazioni della Corte di appello federale per decidere se proporre ricorso al Collegio di Garanzia.

Fonti vicine alla Procura però non nascondono “sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese”.