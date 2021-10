Amantino Mancini: «Spalletti ti insegna calcio, Mou è un allenatore della mente»

L’ex giallorosso al Corriere Roma: «Luciano ti massacra negli allenamenti, è un martello. Mou sa assorbire i tuoi pensieri negativi»

In occasione di Roma-Napoli, il Corriere Roma intervista Amantino Mancini, calciatore brasiliano ex giallorosso che ha avuto come tecnici sia Mourinho che Spalletti. Racconta pregi e difetti di entrambi.

Su Mourinho:

«José è un allenatore fantastico, il più bravo a lavorare sulla testa. È un allenatore della mente, sa assorbire i tuoi pensieri negativi. E ha un’esperienza nella gestione degli uomini eccezionale, riuscirà a far capire che è stato solo un incidente di percorso».

Racconta che, spesso, Mourinho spara addosso ai suoi per farli arrabbiare e spingerli a dare il meglio.

«Lo fa per farti incazzare, ma funziona se trasformi la rabbia in benzina».

Su Spalletti:

«L’anno scorso quando ero a Coverciano ci siamo incontrati in stazione a Firenze e abbiamo fatto il viaggio insieme fino a Roma. Abbiamo parlato dei suoi anni all’Inter, del passato insieme. Luciano ti insegna calcio, le sue squadre sanno attaccare benissimo. E lui ti massacra negli allenamenti, è un martello. Il più preparato che abbia conosciuto».