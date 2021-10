Allegri: «E’ una partita molto pericolosa dal punto di visa psicologico, bisognerà soffrire»

A Dazn: «I turni infrasettimanali sono difficili da preparare, bisogna avere pazienza, sapere che dovremo tenere botta. Ci servono tre punti, altrimenti il punto di San Siro non servirà a niente»

Nel pre partita di Juventus-Sassuolo, ai microfoni di Dazn l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Ha detto che è una partita non da giocare ma da vincere, che mentalmente si spenderà più che a San Siro. Che Juve bisogna aspettarsi?

«Una partita contro una squadra tecnica che si rende sempre pericolosa, bisogna giocare da squadra, i turni infrasettimanali sono difficili da preparare, bisogna avere pazienza, sapere che dovremo tenere botta e soffrire, ci servono tre punti, altrimenti il punto di San Siro non servirà a niente».

Su Arthur:

«Dybala sta rientrando ora e ha poco minutaggio, Rabiot torna dal Covid, Arthur ha poco minutaggio. Devo cercare di mischiarli un po’ per avere 7-8 giocatori in buona condizione. Quando è entrato ha fatto sempre molto bene, è molto tecnico, diventerà molto importante anche se lo è già. Siamo in una buona condizione, ma oggi è una partita molto pericolosa dal punto di vista psicologico».