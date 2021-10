Allegri: «Ci manca la voglia di fare i contrasti. Nessuno vince se sottovaluta l’avversario»

Allegri a Dazn dopo Verona-Juventus 2-1.

In questo momento le parole non servono a niente, c’è solo da lavorare, da fare. Siamo in una situazione brutta di classifica, abbiamo solo 15 punti, siamo una squadra di metà classifica, ne possiamo uscire solo con spirito diverso, con voglia di vincere qualche contrasto in più. È inutile piangerci addosso, non serve a niente. Serve solo pensare a quello che dobbiamo fare, che è la cosa più importante.

Il valore della squadra è ottimo. La differenza è che quando abbiamo avuto paura, un punto in classifica, abbiamo giocato da squadre con un punto in classifica. Bisogna reagire con orgoglio.

Quando giochi col Verona ti devi mettere sul piano loro, correre, andargli addosso. Non è che se abbiamo la maglia della Juventus, battiamo con facilità le squadre di metà classifica. Serve un atteggiamento diverso, voglia di far fatica. Il calcio non è fioretto, serve fare i contrasti, quando incontri il Verona ti devi mettere al loro livello. Sicuramente il Verona ha commesso più falli di noi. Abbiamo perso contrasti aerei col Sassuolo che non è una squadra fisica.

In questo momento non siamo più bravi di loro.

Non c’è grande squadra che abbia vinto senza rispetto dell’avversario. Chi ha vinto, difficilmente ha giocato con sufficienza. Ci manca la voglia di fare la lotta, il calcio è fatto di contrasti. Ho parlato anche troppo. C’è da stare zitti e lavorare e cominciare a are vittorie.

Oggi step finale per il campionato. Poi c’è la Champions, sabato c’è la Fiorentina. Ci sono giocatori che sono un pochi più stanchi.

Non è un caso che al primo tentativo loro la palla va dentro, avevamo un atteggiamento completamente diverso quando abbiamo vinto quattro partite di fila.