Aguero: «I giovani non conoscono il sacrificio, se gli dici che giocano male si offendono»

Sergio Kun Agüero è un campione. E’ il capocannoniere nella storia del Manchester City, tra le altre cose. Il genero di Maradona. E ora è l’uomo che in teoria dovrebbe occupare il vuoto di Messi al Barcellona più scassato degli ultimi decenni. Non ha ancora esordito in blaugrana, c’è quasi. Nel frattempo ha rilasciato una lunga intervista a El Pais nella quale ammette che è sì stato un campione, ma ha sempre saputo di non essere al livello di quegli altri: Messi, Cristiano. E soprattutto descrive molto bene il mondo che è cambiato, quello dei bambini di strada che azzannavano il sacrificio così diverso da quello “viziato” di oggi. La vita del “paese”, un universo a parte.

“ Prima, ai miei tempi, c’era molto rispetto per i più grandi e per l’allenatore. Se ti dicevano qualcosa, o ti prendevano a calci, te lo tenevi, imparavi. Se uno più grande ti faceva uno scherzo, tu tacevi. Oggi trattiamo i giovani in modo diverso, sono eccessivamente fiduciosi. A volte, devi impostare un po’ di limiti. Oggi i giovani sono molto colpiti da ciò che viene detto loro. Si offendono quando dici che hanno giocato male. Si demoralizzano. È incredibile. Io sono bravo con i più giovani e cerco un modo per dire loro le cose in modo che non la prendano male. Voglio vincere. Non voglio un compagno con il morale basso. Ma la stessa cosa succede con mio figlio. Se gli dici qualcosa, si arrabbia. Ma se ti piace il calcio devi avere una mentalità diversa. Il sacrificio è molto importante. L’ultima volta che è venuto a trovarmi mio figlio mi ha chiesto se avessi mai perso un allenamento. Mai, gli ho risposto. La sua faccia è cambiata. La maggior parte dei giocatori che arrivano sono disciplinati, mostrano rispetto e sono molto responsabili”.

“ Ho chiesto al mio vecchio, a mio padre, perché mi ha rotto così tanto le palle quando ero giovane. Mi ha sempre detto che giocavo male. Lo fa ancora oggi. La stessa cosa è successa a Messi. Ne abbiamo anche parlato, ci facciamo un sacco di risate su questa cosa. Il mio vecchio era molto severo. Voleva che non mi rilassassi mai. Mi ha confessato che lo faceva perché aveva capito che avevo tante qualità e che potevo fare la differenza. Voleva mettermi in testa l’amore per il calcio. Più mi vietava di giocare, più mi piaceva giocare a pallone, più volevo andare ad allenarmi. Oggi tutto è cambiato molto”.

Agüero parla della morte di Maradona:

“Quel giorno aveva una partita di Champions League. Quando l’ho scoperto, ho pensato che fosse una bugia, come tante altre volte. Ma siccome ho visto che lo dicevano sempre più persone, ho chiesto direttamente alla madre di Benjamin, Gianinna. Ricordo anche quello che gli ho chiesto. “È vero o no?” Ha risposto di sì. Ho chiamato mio figlio. Ero molto preoccupato per come avrebbe scoperto la notizia. Lo aveva già saputo da un compagno di scuola. Diego e Benja andavano molto d’accordo. Diego era un fenomeno con mio figlio. E Benja lo amava. Ho chiesto a mia sorella di andare a prenderlo a scuola e cercare di distrarlo. Il giorno dopo mi ha scritto: “Papà, voglio andare a trovarlo”. È andato alla veglia funebre a Casa Rosada con sua madre. Almeno Benja ha potuto dire addio a suo nonno”.

Capitolo Guardiola. Odio e amore? No, solo amore.

“Non ho mai avuto problemi con Guardiola . Non ho mai litigato con lui. Abbiamo dovuto chiarire le cose. Quando è arrivato, dato che non ci conoscevamo, abbiamo fatto un po’ di prove. Gli ultimi tre anni sono stati fantastici. Niente da dire. È un allenatore che vuole sempre il massimo. Se ha un’idea di partita in testa, la realizza. Non gli importa se deve lasciare fuori squadra uno che ha segnato tre gol nelle ultime partite . Il nome del giocatore non ha importanza. A meno che non sia Messi. Ho sempre accettato quando dovevo giocare e quando no. Gabriel Jesús, appena sbarcato a Manchester, ha iniziato a giocare da titolare. Non ho detto nulla. Gabriel Jesús si è infortunato durante una partita contro il Bournemouth. Non c’erano attaccanti e dovevo giocare. In quei tre mesi ho segnato 20 gol. Ho dato a Pep la fiducia di cui aveva bisogno”.

Sperava di giocare con Messi al Barca. E invece.

“Sono arrivato con l’aspettativa di giocare con Leo e che si sarebbe formata una buona squadra, che è quello che il club stava cercando di fare. Quando ho scoperto che andava via non potevo crederci. Quel sabato sono andato a trovarlo a casa sua. E, per la mia personalità, visto che non lo vedevo bene, ho cercato di fargli dimenticare quello che era successo. Ho cercato di distrarlo. Gli ho raccontato della mia squadra di Esports”.

Le origini umili in un quartiere difficile, a Los Eucaliptus, una baraccopoli al confine con i quartieri di Quilmes e Bernal.

“Quando ho chiesto dei ragazzi con cui uscivo, uno era morto, l’altro in galera, un altro era ricercato dalla polizia. Mi tengo ancora in contatto con alcuni dei miei amici. Continuiamo a parlare, più di 20 anni dopo. In quei quartieri c’è un mondo a parte. C’è come un sistema unico, con i suoi fruttivendoli, i suoi macellai e i suoi negozi. C’è tutto. E il tutto ad un prezzo accessibile per la gente del posto. Il problema è che è molto difficile progredire. È successo al mio vecchio. Cercava lavoro e molte volte non glielo hanno dato quando diceva dove abitava. E questo continua a succedere. Ci sono anche persone complicate. Certo. Ma ci sono anche molti, come i miei genitori, che sono persone che lavorano sodo, che vogliono il meglio per se stessi e per la loro famiglia. Ma sembra che vogliano che restiamo sempre lì. Che viviamo la nostra vita lì.

“Non so come sia ora. Ma quando mi sono trasferito all’Independiente, il club mi ha mandato in una scuola privata. Avevo 12 anni. Facevano divisioni a tre cifre e io alla pubblica facevo quelle a una cifra. Pensa la differenza. Non era qualificato per stare lì. E ho iniziato a stare male. Non mi sentivo a mio agio. Volevo tornare al mio posto, dove l’insegnante mi capiva. È un peccato che succeda”.