A Milano menù senza prezzo per le donne, la moglie di Lautaro: “Sono indignata”

Lautaro Martinez, fresco di rinnovo con l’Inter, si è concesso una cena insieme alla moglie Agustina Gandolfo in un ristorante della galleria Vittorio Emanuele. Agustina però non ha gradito il fatto che le abbiano portato un menù senza prezzo perché donna.

Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menu che danno alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata. La cosa peggiore che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?