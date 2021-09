Un’agente di viaggio ha rubato 288 mila euro a Cristiano Ronaldo

L’impiegata ha sottratto denaro anche a Jorge Mendes e Nani perché aveva accesso ai loro conti. L’agenzia di viaggio l’ha scoperta e licenziata e ha risarcito i truffati

Mentre sta vivendo un nuovo periodo d’oro al Manchester United, il Jornal de Noticias fa sapere che Cristiano Ronaldo è stato derubato di 288 mila euro da un’agente di viaggio. La somma è frutto di una serie di prelievi dai conti del giocatore nei tre anni che vanno tra il febbraio 2007 e il luglio 2010. Come lui, sono stati truffati allo stesso modo Jorge Mendes e Nani.

Questi 288 mila euro sarebbero serviti per dei viaggi che però Ronaldo non ha mai effettuato. L’agente di viaggio aveva accesso ai conti del calciatore e ne ha voluto approfittare in modo illegale.

Il reato è stato scoperto dall’agenzia di viaggio che ha licenziato l’impiegata in questione. Cristiano Ronaldo è stato già risarcito dell’intero importo.