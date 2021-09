Stavolta il talismano Correa non basta, Sampdoria-Inter 2-2

I nerazzurri non vanno oltre il pari nell’anticipo delle 12:30 e chiudono in dieci uomini per l’ennesimo infortunio di Sensi a sostituzioni esaurite

L’Inter perde il passo del Napoli. Nell’anticipo delle 12:30, i nerazzurri non vanno oltre il 2-2 contro la Sampdoria che tiene botta con la squadra di Simone Inzaghi. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 18′ con Dimarco, il pari arriva un quarto d’ora dopo con Yoshida.

A fine primo tempo Lautaro Martinez riporta avanti l’Inter, ma ad inizio ripresa Augello sigla il gol della definitiva parità. Nel finale i nerazzurri sono rimasti in dieci: Sensi, subentrato, ha dovuto abbandonare il campo per infortunio con le sostituzioni già esaurite, sollevando peraltro la protesta dei tifosi sui social per le precarie condizioni fisiche. Non funziona, stavolta, l’ingresso di Correa a partita in corso (all’ora di gioco ha rilevato Lautaro).