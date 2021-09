Sacchi: “Sarri alla Juve? Come se avessero dato dei rockettari a Riccardo Muti”

L’ex allenatore nel podcast de La Gazzetta dello Sport: “Napoli-Juve ricordava gli anni ’60 e 70’. Allegri è un ottimo gestore, ma non fa un calcio internazionale”

Arrigo Sacchi ha commentato l’ultimo turno di campionato nel podcast de La Gazzetta dello Sport.

Napoli-Juventus mi ha ricordato gli anni Sessanta e Settanta. I bianconeri hanno vinto nel calcio italiano basandosi molto su forza economica, politica e societaria. Ma il calcio si evolve, deve farlo tutti i giorni, anche negli ingaggi degli allenatori: ha un grande gestore, ma non fa un calcio internazionale. La Juve prese Sarri, immaginate se a Riccardo Muti gli vengono dati invece dei musicisti sinfonici dei rockettari. È un momento difficile anche per loro, ma non è il caso di puntare troppo il dito. L’alternativa reale poteva essere l’Atalanta perché il Napoli e la Roma hanno venduto alla Juve i loro migliori giocatori.