Sacchi: «Alla Juve ne mancano 5? Ne giocheranno altri cinque. Sennò a che servono le rose di trenta elementi?»

Alla Gazzetta: «ha ragione lui. Soltanto un ignorante può criticare una situazione che non conosce. Nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori»

La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi. Promuove Massimiliano Allegri, che ha rinunciato ai sudamericani per la sfida contro il Napoli.

«Se Allegri ha deciso di non convocare Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro, ha ragione lui. Punto e basta. Soltanto un ignorante può criticare una situazione che non conosce. Nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori, nessuno meglio di lui conosce le loro reali condizioni, nessuno meglio di lui ha il polso della situazione: magari uno ha bisogno di più tempo per recuperare, a un altro invece basta un giorno. Sono tutti dettagli che un allenatore deve valutare con attenzione e, credetemi, non è semplice prendere certe decisioni».