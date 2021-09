Rodgers: “Il Napoli è tra le favorite per l’Europa League, Spalletti è fantastico”

L’allenatore del Leicester in conferenza: “Credo che gli azzurri giocheranno col 4-3-3, hanno tanti giocatori di livello mondiale: sarà emozionante”

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione alla sfida col Napoli.

Il Napoli è una squadra da Champions League e questo lo rende una delle squadre favorite per la competizione. Hanno tanti giocatori di livello mondiale, sarà una sfida emozionante.

Maddison? I periodi negativi capitano a tutti, gli infortuni l’hanno rallentato ma è un giocatore importante. Quando sarà entrato in ritmo, poi tornerà ad essere quello di sempre.

Il cambio di formato dell’Europa League non modifica i nostri piani, sono sicuro che possiamo superare qualsiasi squadra. Abbiamo una rosa più profonda adesso. Nelle ultime due stagioni siamo stati sfortunati, ma serve mentalità e spirito. Dobbiamo avere la stessa fame degli ultimi anni, è una competizione importante in cui vogliamo fare strada.

Tielemans ha dato una risposta onesta sul suo futuro, è uno dei migliori professionisti con cui abbia lavorato. Non cambia nulla quanto resta alla scadenza, sono cose che restano tra la società e chi lo rappresenta. Io sono felice che lui lo sia con noi in questo momento. Comunque credo siano cose normali, non c’è nessun caso.

Spalletti è un allenatore fantastico, con esperienza. Dobbiamo prepararci sia ad affrontare il 4-3-3 che il 4-2-3-1, ma credo che opterà per la prima soluzione.