Ricorso accolto, Osimhen giocherà contro la Juventus. Complottismo ancora sconfitto

A ramengo, come al solito, l’architrave giudo-pluto-massonica. La squalifica di due giornate è stata ridotta a una.

Ricorso accolto, Osimhen giocherà contro la Juventus.

A ramengo, come al solito, l’architrave giudo-pluto-massonica.

La squalifica di due giornate è stata ridotta a una. Osimhen era stato squalificato per l’espulsione rimediata in Napoli-Venezia: una sbracciata in faccia all’avversario in area di rigore su calcio d’angolo.

Piangeremo la prossima volta.