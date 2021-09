Per i bookmakers Napoli e Juve hanno le stesse chance di vincere lo scudetto

Per la Snai il Napoli campione d’Italia paga a 5,50, ancora la stessa quota che ha la Juve terzultima. L’Inter è sempre la favorita per gli scommettitori

L’occhio del bookmaker non si fa ingannare dalle apparenze, guarda al lungo periodo. E sul lunghissimo periodo per betting analyst di Snai il Napoli primo in classifica e la Juve terzultima hanno le stesse chance di vincere lo scudetto.

Il Napoli campione d’Italia è quotato a 5,50, appunto come la Juve. La favorita, però, resta ancora l’Inter, pagata a 2,75. Segue il Milan, ancora imbattuto, offerto a 4,50. Più distanti le altre “big”: il titolo dell’Atalanta paga 8 volte la posta, mentre vale 9 lo scudetto alla Roma. Chance minime per la Lazio, in quota a 33.