Allegri: “Non sono arrugginito, a guardare la classifica con lo Spezia è uno scontro salvezza”

L’allenatore della Juve in conferenza: “Chiesa sarà titolare con De Ligt, Locatelli non è abituato a giocare ogni tre giorni. Lo sfogo? Sono umano anch’io”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha presentato la partita con lo Spezia in conferenza stampa.

Domani ci saranno dei cambi, lo Spezia gioca senza preoccupazioni e noi dobbiamo essere come loro. La qualità poi alla lunga dovrà venir fuori. Morata sta bene, Chiellini non ci sarà perché è mezzo febbricitante. Chiesa sarà titolare insieme a De Ligt. Locatelli si sta inserendo bene ma non è abituato a giocare ogni tre giorni, qui alla Juve invece è normale. Domenica abbiamo fatto una bella prestazione ma nella ripresa abbiamo sbagliato troppo tecnicamente. Bisogna cercare la vittoria per vedere le cose in modo diverso.

Lo sfogo? Anche io sono umano, chi va in panchina deve essere determinante quando entra nell’approccio alla partita, non possiamo rischiare di giocare in dieci. È una questione di rispetto e responsabilità, bisogna essere pronti.

Bentancur non è in difficoltà, ha fatto bene. Rabiot ha fatto una grandissima partita poi gli è mancata la cattiveria. Ci sono stati troppi errori gratuiti nel secondo tempo. Parlare di obiettivi a lunga scadenza non ha senso, a guardare la classifica la partita di domani è uno scontro salvezza.

Io arrugginito? No, mi sono già abituato, in questo momento bisogna soltanto fare. Le discussioni nello spogliatoio sono sempre successe, abbiamo sbagliato su un calcio d’angolo e la prossima volta faremo meglio. Stiamo lavorando tutti insieme per arrivare ad obiettivi importanti.