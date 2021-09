Per i bookmakers il Leicester è favorito sul Napoli, che ha la maledizione inglese

Gli azzurri non hanno mai vinto in Inghilterra in gare ufficiali (tre pareggi e sei sconfitte) e le quote vedono più probabile la vittoria delle Foxes

Domani sera Leicester e Napoli si sfideranno nella prima giornata di Europa League al King Power Stadium della città inglese. Gli azzurri in Inghilterra non hanno mai vinto in competizioni ufficiali (tre pareggi e sei sconfitte) e per questo la squadra di Brendan Rodgers parte favorita contro gli azzurri.

Come spiegato dal portale specializzato nella comparazione delle quote OddsChecker, “i bookmakers danno fiducia al Leicester, nonostante il momento non esaltante. Le quote sono comunque invitanti, l’1 oscilla tra 2.10 fino al 2.30 di Unibet. Per la vittoria del Napoli spicca la valutazione di Sisal, per il quale il successo degli azzurri vale 3.15 volte la posta (come Unibet). Se invece al King Power Stadium non ci saranno vincitori, se ne possono trarre i migliori benefici: il segno X è quotato 3.50 da William Hill e Betfair”.