Pagliuca: «Non capisco perché non si investa sui portieri italiani, sono superiori ai titolari stranieri»

A Il Giornale: «Abbiamo ancora la scuola migliore d’Europa. Infatti i nostri preparatori vanno all’estero. Strakosha? Forse ha perso confidenza perché non gioca»

Il Giornale intervista Gianluca Pagliuca, ex portiere di Samp, Inter, Bologna e Ascoli. Il tema è la carenza di portieri italiani in Serie A. Gli viene chiesto perché non si investe più sui portieri nostrani.

«Non lo so, ma mi sembra una follia: abbiamo ancora la scuola migliore d’Europa. Vedo titolari stranieri per niente superiori ai nostri ragazzi. Noi abbiamo una tradizione ancora valida, infatti i nostri preparatori vanno all’estero. Ci sono portieri che hanno una tecnica inguardabile, eppure giocano».

Donnarumma al Psg fa panchina.

«Non capisco: hai forse il portiere più forte del mondo e ne schieri un altro? Navas è bravo ma, con tutto il rispetto, a Gigio può solamente allacciare le scarpe. Credo che l’anno prossimo giocherà sempre».

Su Szczesny, molto criticato dopo gli errori in avvio di campionato:

«Ricordiamoci che ha fatto fare la panchina a Buffon, è uno molto affidabile. Ha avuto un calo di concentrazione, ma criticarlo per due errori è eccessivo. I problemi della Juve non sono certo in porta».

Sull’errore di Strakosha in Europa League:

«È quello di un portiere a cui mancano le misure della porta: non ci si può mettere di faccia alla rete su una palla così. Probabilmente ha perso confidenza perché non gioca, ma adesso deve solo cancellare l’errore e isolarsi. In questo devono aiutarlo i compagni».