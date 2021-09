Nasce la “Supercoppa” per le nazionali: la prima sarà Italia-Argentina nel 2022

Uefa e Conmebol hanno annunciato un nuovo livello della loro collaborazione con l’istituzione di questa sfida

L’Uefa e la Conmebol hanno annunciato l’estensione della loro cooperazione esistente per l’organizzazione di una partita tra l’Italia, vincitrice degli Europei, e l’Argentina, che invece ha vinto la Copa America, per giugno 2022 in una data da decidersi.

L’organizzazione di questa sfida è parte dell’espansione della collaborazione tra Uefa e Conmebol, che include già il calcio femminile, il calcio a 5, le giovanili e gli arbitri.

L’accordo raggiunto dalle due organizzazioni correntemente coprono tre edizioni di questa sfida tra le vincenti delle rispettive rassegne continentali e include anche l’apertura di una sede a Londra in cui ci si occuperà del coordinamento dei progetti di interesse comune.