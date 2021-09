Napoli-Spartak Mosca, formazioni / Petagna titolare. Anguissa e Osimhen partono dalla panchina

Tra i pali torna Meret. In difesa Manolas al posto di Rrahmani. Il centrocampo è affidato a Elmas, Fabian Ruiz e Zielinski. Davanti Insigne e Politano

Il Napoli ha ufficializzato l’undici che Luciano Spalletti ha deciso di schierare in campo contro lo Spartak Mosca, nella seconda partita degli azzurri in Europa League. Il tecnico sceglie il 4-3-3, e riporta tra i pali Alex Meret, al rientro dopo l’infortunio. In difesa, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, mentre centrali saranno Manolas e Koulibaly. A centrocampo Elmas, Fabian e Zielinski (Anguissa riposa dopo il tour de force delle ultime giornate). In attacco, Petagna centrale insieme a Politano e Insigne.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. All. Spalletti