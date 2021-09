Mourinho porta fuori a cena la Roma per festeggiare le mille panchine

Una cena a cui erano presenti tutti, dai giocatori allo staff, compresi i Friedkin. La squadra ha intonato ‘Bella ciao’ con i tifosi all’esterno

Per festeggiare le mille panchine, Mourinho ieri sera ha invitato a cena tutta la Roma al ristorante ‘Le Vele’, in piazza Pio XI, specializzato in cucina marinara. Il Corriere dello Sport scrive:

“La cena era stata organizzata in gran segreto dopo la vittoria contro gli emiliani il modo migliore per brindare al traguardo dello Special One, che ha voluto ospitare tutto il gruppo, oltre ai dirigenti a partire da Dan e Ryan Friedkin”.

Il tecnico ha prenotato l’intero ristorante. All’esterno due pattuglie della polizia e “tanta sicurezza privata che ha scortato i giocatori e lo staff all’interno del locale”. Circa 150 tifosi hanno intercettato il luogo dell’appuntamento e si sono appostati all’esterno del locale. Mancini e Pellegrini gli hanno regalato una maglia, Josè li ha abbracciati. Hanno seguito tutti le partite di Champions sui telefonini, racconta il quotidiano sportivo.

La serata è stata allietata anche dal karaoke. La Gazzetta dello Sport racconta che i calciatori hanno anche intonato Bella Ciao.

“Una cosa è certa: a un certo punto tutta la squadra si è alzata in piedi e, complice un pianoforte e una cantante, ha cominciato a intonare “Bella ciao”, facendo ruotare nell’aria i tovaglioli bianchi per una improvvisata e sentitissima «panolada», accompagnata da applausi”.

Mourinho ha girato tra i tavoli per parlare con i giocatori, ha tenuto un discorso di 8 minuti per ringraziare tutti e commentare la bella accoglienza ricevuta a Roma e ha anche ripreso in video, con il cellulare, i tifosi presenti all’esterno che cantavano cori alla squadra.