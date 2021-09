Milano Finanza: l’ostacolo alla trattativa tra Serie A e Fondi resta sempre la Lazio di Lotito

Inter, Fiorentina e Verona sono pronte a dare l’ok. Juventus e Atalanta chiedono alcune condizioni. Udinese aperta al confronto. Il quotidiano non nomina il Napoli

Milano Finanza dedica un articolo alla questione Fondi di investimento e alla ripresa della trattativa con la Serie A per cercare di fare andare in porto l’accordo sfumato l’anno scorso per l’opposizione di alcuni club del massimo campionato.

Erano Lazio, Juve, Inter, Atalanta, Verona, Udinese e Fiorentina i club contrari (in realtà c’era anche il Napoli, ma Milano Finanza non lo nomina) ma, tra questi, scrive il quotidiano finanziario, c’è chi sarebbe disposto ad un passo indietro.

“Inter, Fiorentina e Verona che sarebbero pronti a fare marcia indietro e ad appoggiare l’opzione della media company e del ruolo di Advent, Cvc e Fsi. Mentre altre società, come Juventus e Atalanta, potrebbero dare l’ok a determinate condizioni statutarie. Aperta al confronto anche l’Udinese. L’ostacolo resta sempre la Lazio di Lotito”.