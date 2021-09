Pioli dà lezione di calcio a Sarri (espulso): il 2-0 sta stretto al Milan (Ibrahimovic è tornato)

Partita a senso unico, dominata dai rossoneri che hanno anche sbagliato un rigore. Reti di Leao e Ibra al rientro. Ottima la prova di Tonali

È stata una triste serata per i neolazisti (copyright Carlo Ferrante) i tanti nostalgici convinti che a Roma Nord stia ri-sorgendo il sol dell’avvenire calcistico. Perché “Faccetta nera” è solo un incidente di percorso, quel che conta è la bellezza. In realtà contano anche risultati e dominio del campo. E stasera a Milano, San Siro, il signor Pioli ha impartito una lezione di calcio a Maurizio Sarri. È finita 2-0 per il Milan e i laziali devono ringraziare. Se fosse finita quattro o cinque a zero, non ci sarebbe stato nulla da dire. I rossoneri hanno anche sbagliato un calcio di rigore sull’1-0 con Kessie.

Per dirla alla Pesaola, Pioli ha rubato la idea a Sarri. Il Milan ha aggredito la Lazio sin dal primo minuti, ha mangiato campo, ha tolto respiro e terreno di gioco. Ai biancocelesti è rimasta la libertà di menare, quella sì. Ma i rossoneri – realtà interessante del deprimente campionato italiano – non sono riusciti a concretizzare un dominio a tratti imbarazzante. Senza i due colossi d’attacco – Giroud e Ibrahimovic – Pioli si è inizialmente affidato a Rebic, Leao con Brahim Diaz.

Il primo gol lo ha segnato Leao al 45esimo. Discesa di quaranta metri con dirbbling sciolto su Lucas Leiva, davanti a sé una voragine in cui si è infilato. Mentre la difesa laziale arretrava diligentemente, lui scambiava con Rebic e poi mirava l’angolino basso. Subito dopo, il rigore fallito da Kessie.

All’intervallo grande paura dei tifosi rossoneri convinti che nella ripresa la squadra avrebbe pagato lo sforzo. E invece la Lazio non si è vista nemmeno nel secondo tempo. Nel frattempo è entrato anche Ibrahimovic che al 67esimo ha depositato facile facile in rete un assist al bacio di Rebic.

Milan corto, molto ben messo in campo, dinamico, aggressivo, con Tonali sugli scudi. Sapiente il mix tra gioventù ed esperienza. Non c’è stata partita. Nel pugilato, l’arbitro avrebbe fermato l’incontro al quinto round. Nella boxe il possesso palla stranamente non conta.

Finale nervoso, con Ibra che sfotticchia. Sarri espulso.

Milan a punteggio pieno come il Napoli. La Lazio di Sarri tornerà a studiare le direttive del suo allenatore.