Mario Rui rovina la partita, ci ha lasciato Malcuit in campo

I russi giocano un calcio fiorentino notevole. Non hanno alcuna intenzione di toccare il pallone. Fate tornare i tifosi allo stadio, hanno alzato la voce in casa nostra. Non è ammissibile!

🤕Il cucciolo macedone promette una serata fuoco e fiamme, crea aspettative ma quattordici secondi so’ pur sempre quattordici secondi… Facciamo cilecca.

👀Mario Rui rovina una partita non tanto per il rosso dopo mezz’ora ma per averci intossicato lasciandoci guardare Malcuit in campo….

🎨Senza Lorenzo questa squadra perde il cinquanta per cento della sua pericolosità… Con Manolas pure parti di fegato e di stomaco.

🙏Siamo Victor dipendenti non soltanto per i goal ma per quella cazzimma e quella rabbia che ci mette in ogni corsa. Lui non vuole perdere, lui rifiuta la sconfitta!

😮GioGio Di Lorenzo ha fatto di tutto, ogni ruolo, ogni zolla, ogni partita. Nessuno lo tocchi

❗Prima sconfitta quasi auto-inflitta. Senza drammi ma nemmeno senza preoccupazione. Ci abbiamo creduto fino al 97esimo, giocando più di un’ora in dieci uomini. La personalità di una squadra si forgia in serate come queste. Ora rabbia e determinazione niente alibi.

Sempre e Comunque Forza Napoli