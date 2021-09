La polemica di Tite: “Le nazionali europee sono privilegiate, hanno più tempo per preparare le gare”

Il ct del Brasile in conferenza: “Spero che prevalga il buon senso e che le federazioni ci lascino preparare il Mondiale, parlo per tutte le nazionali sudamericane”

Tite, commissario tecnico del Brasile, ha discusso dei tempi riservate ad ogni nazionale per preparare le partite. In particolare, il ct verdeoro si è sfogato in un momento in cui molti club europei si oppongono all’impiego dei calciatori sudamericani con le rispettive selezioni, a causa dei tempi di rientro.

Spero che prevalga il buon senso e che le federazioni ci lascino preparare il Mondiale: non parlo solo per il Brasile ma per tutte le nazionali sudamericane. Le nazionali sudamericane non operano nelle stesse condizioni, non abbiamo lo stesso tempo per preparare la partita: questo è un privilegio riservato ad altre nazionali, soprattutto quelle europee.