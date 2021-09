Koulibaly: «Potevamo fare meglio, ma due o tre anni fa una partita così l’avremmo persa»

Dopo il pareggio conquistato in rimonta sul Leicester 2-2, ai microfoni di Sky il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

“E’ un buon risultato, era difficile, loro hanno una buona squadra, potevamo fare molto meglio. Sapevamo che loro giocano molto verticali e in profondità, dovevamo essere pronti dall’inizio, non lo siamo stati. Loro sono molto veloci e abbiamo preso subito gol ma abbiamo avuto il carattere giusto per ribaltare la partita. Due o tre anni fa l’avremmo persa, oggi ci abbiamo messo la mentalità giusta. Dobbiamo avere un po’ più di maturità. Oggi l’abbiamo avuta. In otto anni ho visto tanti giocatori passare, oggi abbiamo più esperienza. Non dobbiamo avere timori e quando arriva la palla correre avanti e andare a segnare, oggi l’abbiamo fatto”.