“Kessie ha rovinato la partita e forse il girone del Milan. Se ne ricordi quando tratterà il rinnovo”

Il Milan ieri ha perso contro l’Atletico Madrid con un rigore concesso dall’arbitro Cakir negli ultimi minuti della partita ma anche per la precedente espulsione di Kessie, colpevole di essere stato abbastanza ingenuo nel commettere fatto e guadagnare il secondo cartellino giallo della serata, ed il conseguente rosso. Fino a quel momento, la squadra di Pioli aveva meritato nettamente di vincere, surclassando quella di Simeone. Libero e la Gazzetta scrivono del giocatore rossonero e delle sue pretese di rinnovo.

Su Libero se ne occupa Claudio Savelli:

“Non sapremo mai se l’impetuoso Milan della prima mezz’ora sarebbe durato fino alla fine della partita, di certo fino all’ingenua espulsione di Kessié, che per inciso dovrebbe tornare a buon livello prima di pretendere un rinnovo alle sue condizioni, ha reso l’Atletico la squadra italiana in campo, quella che non regge il ritmo altrui e finisce per sentirsi inadeguata al calcio continentale”.