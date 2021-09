Cakir decide Milan-Atletico. Pioli: «Penalizzati dall’arbitro». Simeone: «Nei suoi panni la penserei come lui»

Ieri il Milan ha perso contro l’Atletico Madrid per un rigore piuttosto dubbio concesso dall’arbitro Cakir negli ultimi minuti della partita. La squadra di Pioli, che aveva dominato per buona parte del primo tempo, era stata già penalizzata dall’espulsione di Kessie. Nel post partita, il tecnico del Milan ha puntato il dito sull’arbitraggio.

«L’arbitro Cakir? Non credo sia stata la sua serata migliore, siamo stati un po’ penalizzati . Dispiace. L’inferiorità numerica ci ha costretto a fare un altro tipo di partita. Peccato, siamo andati vicini a fare un risultato positivo, non esserci riusciti ci dispiace. Tante situazioni, non solo l’espulsione e il rigore. A metà e metà l’arbitro andava sempre dall’altra parte ».

L’allenatore dell’Atletico, Simeone, non ha potuto che ammettere che l’arbitraggio ha penalizzato i rossoneri.

«In parità numerica avevano ritmo, aggressività, ci impedivano di giocare come volevamo. Ci è mancato tutto. L’espulsione ha cambiato tutto. E finalmente siamo entrati in partita. Nella ripresa ci abbiamo provato in tutte le maniere, mettendo dentro tutti i giocatori che volevamo. Ci siamo presi una vittoria che, in questo momento, è molto utile per noi. L’arbitro? Nei panni di Pioli forse la penserei come lui. Da Simeone penso che la doppia ammonizione ci fosse e anche il rigore».