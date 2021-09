Il Guardian: «Va bene Ronaldo, ma il vero colpo dello United è Ramsay». L’allenatore delle punizioni

Se l’italiano Gianni Vio è il Guardiola dei calci piazzati, in Premier c’è una giostra di specialisti: “Sono loro le nuove star della panchina”

La storia – anche personale – di Gianni Vio agli inglesi piace un sacco. L’aveva già raccontata The Athletic (ne scrivemmo qui) e ci ritorna il Guardian. La usa come esempio principe di un fenomeno diventato sempre più radicato nella preparazione ultraspecialistica del calcio: gli allenatori dei calci piazzati.

Per il Guardian il successo dell’Italia agli Europei è arrivato anche grazie sostenuto alle innovazioni e all’immaginazione delle routine sui calci piazzati. Il responsabile della Nazionale di Mancini è appunto Gianni Vio, ex banchiere veneziano che ha trascorso gli ultimi 20 anni a studiare questo particolare aspetto del gioco, scrivendo anche un libro: “That Extra 30 Per Cent”. Ha messo a punto un playbook con 4.830 variazioni di schemi. Ognuno si adatta ai punti di forza dei singoli giocatori.

“Ormai gli allenatori delle punizioni non sono più in periferia”, scrive il Guardian.

“Il club professionistico più antico del mondo, il Notts County, ha recentemente assunto Alex Clapham. Più in alto c’è una specie di giostra degli allenatori dei calci piazzati. Nicolas Jover si è trasferito dal Manchester City all’Arsenal durante l’estate per sostituire Andreas Georgson, che ora lavora al Malmö”.

“Il ritorno di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford è stata la mossa più importante del mercato estivo, ma la nomina di Eric Ramsay potrebbe essere altrettanto significativa”, scrive ancora il giornale indietro. Il Manchester United è riuscito a strappare Ramsay al Chelsea, dove era l’allenatore dell’Under 23. Nel settembre 2019 Ramsay è diventato il più giovane britannico a ottenere una licenza Uefa Pro, all’età di 27 anni. Dopo aver lavorato come allenatore dell’accademia a Swansea e Shrewsbury, è stato indicato come una delle stelle nascenti nel mondo degli allenatori.

Solskjær ha identificato i calci piazzati come un punto debole per la sua squadra la scorsa stagione: lo United ha subito 14 gol su calci piazzati e ne ha segnati solo sette. La nomina di Ramsay segna un passo avanti nell’approccio dello United. Prima di entrare nel club, il vice allenatore, Martyn Pert, e l’allenatore dei portieri, Richard Hartis, avevano la responsabilità congiunta dei calci piazzati. Ramsay sarà anche assistito da Tom Green, l’analista dedicato ai calci piazzati.