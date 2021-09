Il Giornale: Ronaldo ha lasciato la Juventus dicendo «Grazie della pazienza che avete avuto»

Su Il Giornale, Gianni Visnadi racconta un retroscena sul commiato di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il 27 27 agosto ha ringraziato lo staff bianconero per la pazienza avuta nell’attendere la sua decisione sul futuro. Fino a pochi giorni prima, tutti nel club erano convinti sarebbe rimasto.

“Retroscena dalla Continassa, venerdì 27 agosto, più o meno le 10 del mattino. «Grazie della pazienza che avete avuto»: Cristiano Ronaldo lascia la Juventus dopo 3 anni e 101 gol, salutando così Max Allegri e il resto dello staff tecnico. Parla di pazienza e sicuramente allude ai tempi lunghi che si è preso per cambiare squadra e vita. Solo pochi giorni prima, lo stesso Allegri e Nedved erano certi che sarebbe rimasto e lo dicevano pubblicamente. Il tecnico ne voleva fare il centravanti, fino al mercoledì quelli erano stati gli schemi in allenamento, anche con prove specifiche pre-Empoli. Quanto sarebbe servito CR7 s’è poi visto sul campo e la doppietta all’Irlanda con cui il portoghese è diventato primatista assoluto per gol segnati in Nazionale, altro non fa che confermarlo”.