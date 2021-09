Il Giornale: anche l’Italia campione di Bearzot fallì la qualificazione agli Europei

“Rispetto agli Europei è cambiato quasi tutto, la brillantezza fisica, la motivazione di fondo, qualche pigrizia concimata dai festeggiamenti e dalla popolarità acquisita”

Franco Ordine, su Il Giornale, non firma un commento improntato all’ottimismo dopo lo 0-0 tra Svizzera e Italia. Gli azzurri sono ancora pienamente in corsa per il primo posto nel girone. Al momento, a nostro avviso, gli allarmismi sono eccessivi. Fatto sta che Ordine scrive:

Il calcio è anche questo. E non deve sorprendere. Capitò anche a Bearzot, campione del mondo in Spagna nell’82, mancare la qualificazione addirittura nell’europeo dell’84 trionfalmente vinto dalla Francia di Platini. Sono passati meno di due mesi dal trionfo dell’11 luglio a Londra e il tocco magico di quel gruppo, di quella Nazionale, di quel ct e di quei strepitosi azzurri, si è disperso all’improvviso come inghiottito da una curiosa e inevitabile involuzione. Gli uomini possono essere gli stessi, d’accordo ma è cambiato quasi tutto: la brillantezza fisica, la motivazione di fondo, qualche pigrizia concimata dai festeggiamenti e dalla popolarità acquisita.

E conclude:

a questo punto è salvo il record ma si è complicata maledettamente la qualificazione. E da qui al mondiale ci sono solo 14 mesi a

disposizione.