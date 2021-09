Garanzini: la fortuna ha abbandonato l’Italia, anche Mancini ha sbagliato

Su La Stampa: “l’Italia non è più quella delle notti magiche: né individualmente, né collettivamente. Con Chiesa e Zaniolo ha inserito due solisti in un colpo solo”

Gigi Garanzini su La Stampa commenta così lo 0-0 tra Svizzera e Italia.

Un po’ l’Italia non è più quella delle notti magiche: né individualmente, né collettivamente. Un po’ lo stellone che aveva illuminato l’Europeo, manifestandosi a ripetizione nei momenti difficili, sembra aver abbandonato gli azzurri. Anche contro la Svizzera, come già con la Bulgaria, la vittoria ai punti sarebbe stata netta: ma nel calcio conta metterla dentro, e l’Italia in 190 minuti e passa ci è andata vicina, vicinissima almeno una dozzina di volte. Ma ci è riuscita una volta sola.

Cambi? Sì, due al prezzo di uno intorno all’ora di gioco: Chiesa e Zaniolo per Berardi e Immobile. Se è lecito eccepire sulle scelte di un Ct fresco campione d’Europa, e non è affatto detto che lo sia, due solisti in un sol colpo, in un momento oggettivamente non facile, sembrano tanti. Anzi troppi.