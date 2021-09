Il ct della Nigeria: “Osimhen può diventare il nuovo Drogba”

Gernot Rohr intervistato da TuttoMercatoWeb: “È uno dei migliori attaccanti d’Europa e ha le carte in regola per diventare un grandissimo giocatore”

Gernot Rohr, commissario tecnico della Nigeria, ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com, di cui si riporta un estratto.

Attualmente Osimhen è uno dei migliori attaccanti d’Europa, ma non ancora del mondo. È giovane, ambizioso e motivato e ha le carte in regola per diventare un grandissimo giocatore. Questa stagione sarà meglio della precedente, sia per il Napoli che per la Nigeria: Victor sarà protagonista a suon di gol pesanti come a Leicester.

Osimhen può diventare il nuovo Drogba, non ho dubbi su questo. Ha tante qualità che lo ricordano, speriamo possa ripercorrere la sua carriera.