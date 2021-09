Il Corsport sull’arbitro Piccinini: manca il giallo per Godin, eccessiva l’ammonizione a Osimhen

Bravo l’arbitro Piccinini a concedere immediatamente rigore al Napoli per il fallo di Godin su Osimhen, scrive Edmondo Pinna nella Moviola del Corriere dello Sport. Ma manca il giallo per il giocatore del Cagliari. E l’ammonizione del nigeriano è parsa eccessiva.

“Ma non ci stava il cartellino giallo (come si fa a non considerarla imprudente)?”.

Sull’ammonizione per Osimhen:

“C’è forse troppa voglia di prendere decimi facili in pagella sull’ammonizione per simulazione dello stesso giocatore nigeriano”.

“Detto che non tutti i falli sono da rigore, ma anche che non tutti i non falli sono simulazione, l’attaccante azzurro viene comunque trattenuto (in maniera leggera) per un braccio. L’arbitro ha seguito alla lettera il regolamento invece di applicare quella che è una regola non scritta, il buonsenso unito alla lettura della situazione. Poteva risparmiarsela”.