Il Coni punta i piedi: “Vogliamo centralità e un ministero permanente dello Sport”

Il presidente Malagò ha letto al Consiglio nazionale dell’ente il documento approvato dalla giunta esecutiva in cui si cerca un dialogo col Governo

Sull’onda di un’estate olimpica senza precedenti, il Coni ha rilanciato le proprie richieste al Governo. Durante il Consiglio nazionale, il presidente Giovanni Malagò ha letto il documento approvato dalla Giunta esecutiva. Di seguito alcuni stralci del testo riportati da La Gazzetta dello Sport.

Il Consiglio Nazionale propone l’istituzione permanente di un ministero dello Sport, anche sul modello di altri Paesi europei, che si occupi direttamente delle politiche pubbliche per la diffusione della pratica sportiva in Italia, attraverso la scuola e l’intervento sul comparto sanitario e per risolvere le storiche problematiche del l’impiantistica.

Lo sport di base e di vertice, deve essere interamente affidato al Coni e alle sue articolazioni territoriali, in stretta sinergia con gli organismi sportivi (federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva). Si auspica un confronto serrato e approfondito con il Governo per raggiungere un’intesa.