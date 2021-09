Higuain: «Al Real segnai 27 gol, e presero Benzema. Pensai: “Non è possibile, quanti ne devo fare?»

Intervistato da Espn: “Quell’anno Cristiano ne fece di meno. Non ci potevo credere: io sono un bomber e questi prendono Benzema?”

Gonzalo Higuaín ha rilasciato un’intervista a Espn in cui, tra le altre cose, ricorda il suo periodo al Real Madrid, e di come viveva la concorrenza interna.

“Ricordo che Capello mi scelse da subito, guardandomi al primo allenamento. Dopo un anno in cui segnai 27 gol, e Cristiano 26, in estate comprano Benzema e Kakà. E io penso: non può essere. Ma quanti gol devo segnare? Io sono un bomber e tu prendi Benzema e Kakà?”.

Però Higuaín riconosce che la sua versione migliore è arrivata proprio quando avuto lottare per il posto: “Karim è venuto e mi tirato fuori il meglio da me e da se stesso. Con Benzema è stata una concorrenza sana. Ci ha fatto migliorare entrambi. Si vedeva che era un attaccante formidabile. Purtroppo non abbiamo potuto giocare molto insieme”.