Gazzetta: Ribery vicinissimo al sì alla Salernitana 

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Frank Ribery è vicinissimo a dire sì alla Salernitana. Il club campano nelle ultime ore ha accelerato nella trattativa e anche ieri è andato in scena un nuovo incontro tra le parti.

“ I campani hanno fatto la loro offerta all’ex Bayern per un anno di contratto a poco più di un milione più bonus e attendono una risposta. Ieri nel primo pomeriggio c’è stato l’ennesimo contatto tra il suo entourage al completo e la dirigenza granata. L’obiettivo era chiudere la questione per inizio week end, ma l’attesa potrebbe durare al massimo qualche giorno. La Salernitana ha fatto un passo deciso per accontentare le richieste del giocatore anche grazie al decreto crescita che sconterebbe la tassazione del suo ingaggio del 50%. Ora la palla passa a Ribery per arrivare alla svolta conclusiva “.

Il direttore sportivo del club, Angelo Fabiani, ha commentato pubblicamente l’operazione dicendo:

«Ribery a Salerno sarebbe come portare Maradona a Napoli. Porterebbe una visione globale del calcio in una piazza come la nostra. L’offerta c’è ed il giocatore la sta valutando, siamo fiduciosi. La squadra è completa in tutti i suoi reparti, se arriva una ciliegina sulla torta come Ribery sarà tutto di guadagnato».